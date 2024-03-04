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عربي-دولي

انفجار استهدف جسرا للقطارات وسط روسيا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 09:02
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أعلنت دائرة الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة سامارا وسط روسيا، وقوع انفجار استهدف جسرا للقطارات في مدينة تشابايفكا بالمقاطعة، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

وقال حاكم المقاطعة دميتري أزاروف: "هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولات إرهابية ضد مرافق البنية التحتية في سامارا، ولكن بفضل العمل المنسق لجميع هيئاتنا وخدماتنا يتم إحباطها".
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وأعلنت إدارة السكك الحديدية المحلية تعليق حركة القطارات عبر الجسر المذكور حتى انتهاء ترميمه. (روسيا اليوم)
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