صحيفة إسرائيلية تكشف: هذا عدد المحتجزين الأحياء لدى "حماس"

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقدر عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ40 شخصا فقط، ولهذا السبب تصر على الحصول على قائمة بأسماء الأحياء. (روسيا اليوم)

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