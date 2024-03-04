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إقتصاد
الإتّحاد الأوروبيّ يُحاول التخلي عن الغاز المسال الروسي
Lebanon 24
04-03-2024
|
10:12
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أعدت المفوضة الأوروبية خطة تهدف إلى التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول العام 2027، لكن خبيراً استبعد اعتماد الخطة لوجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتوجيه صادر عن المفوضية الأوروبية فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة "بالتخلي بشكل كامل عن الغاز الروسي بحلول عام 2027".
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ومن بين المطلوب موافقة البرلمان الأوروبي على هذا التوجيه من أجل اعتماده بشكل نهائي في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: "نتوقع أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتا نهائيا على هذا التوجيه في الجلسة العامة في ستراسبورغ في نيسان المقبل، وهذا سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي دون اللجوء إلى العقوبات".
وأوضح خبراء أن دول الاتحاد الأوروبي زادت بشكل حاد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعد أن توقفت إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2022.
واستبعد كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانيسلاف ميتراخوفيتش أن يتم التوصل إلى اتفاق بسبب وجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: "حتى الآن ليس لدينا سوى بيان من المفوض الأوروبي للطاقة، أي لا يوجد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك ببساطة لأن هذه الدول لديها مصالح مختلفة للغاية، وعلى الأرجح سيعتمد الاتحاد آلية غير ملزمة تتضمن إجراءات مبسطة للتخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي". (روسيا اليوم)
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