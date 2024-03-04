المحكمة العليا ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشّح

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ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائماً. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزاً كبيراً" للولايات المتحدة. (العربية)