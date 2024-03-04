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عربي-دولي
المحكمة العليا ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشّح
Lebanon 24
04-03-2024
|
10:55
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ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.
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وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائماً. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".
ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزاً كبيراً" للولايات المتحدة. (العربية)
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