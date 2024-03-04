"الثلاثاء الكبير": يوم الحسم بين بايدن وترامب.. ماذا سيحصل غدًا؟

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يصوت الناخبون في 15 ولاية ومنطقة واحدة الثلاثاء في إطار يوم "الثلاثاء الكبير" الذي يشكل محطة حاسمة في رزنامة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ويتوقع أن يؤكد هذا اليوم حتمية المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب في تشرين الثاني.وباستثناء الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد في العاصمة الفدرالية واشنطن وفازت بها نيكي هايلي، فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في كل الولايات التي أجريت فيها انتخابات حتى الآن قبل حلول موعد "الثلاثاء الكبير". ويشكل يوم الثلاثاء الفرصة الأخيرة لهايلي، المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب.في الجانب الديموقراطي، حالة الترقب شبه معدومة إذ أن الرئيس الحالي جو بايدن سيكون على الأرجح مرشح حزبه لانتخابات تشرين الثاني.دعي عشرات ملايين الأمريكيين إلى المشاركة في هذه الانتخابات من ماين في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة إلى كاليفورنيا على ساحل البلاد الغربي مرورا بتكساس في الجنوب ووصولا إلى جزر ساموا الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.وستصوت كذلك ولايات ألاباما وأركنسو وكولورادو وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولاينا الشمالية فضلا عن أوكلاهوما وتينيسي ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا.وفي السابق كان النجاح في "الثلاثاء الكبير" يتطلب تحركا متواصلا على الأرض وقدرة على جمع التبرعات فضلا عن التمتع بحيوية كبيرة.وكانت هذه الانتخابات التمهيدية فرصة للمرشحين لإظهار قدرتهم أو عجزهم عن حشد الناخبين من مشارب ومناطق جغرافية مختلفة.لا يواجه جو بايدن منافسا جديا للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي وهي حالة الرئيس المنتهية ولايته عادة.لكن الخارج عن المألوف هو أن دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا يحاول العودة إلى البيت الأبيض، سحق المنافسة في صفوف الجمهوريين حتى الآن.وسيتم الثلاثاء اختيار 874 مندوبا من أصل 2429 سيختارون مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر العام للحزب في تموز المقبل.وحصلت هايلي، المنافس الوحيد المتبقي لترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.