مسؤول أممي: "برميل البارود" في غزة قد يؤدي إلى حرب أوسع

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الاثنين، أن الحرب على قطاع غزة "برميل بارود قد يؤدي إلى حريق أوسع".

وقال تورك، خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، لقد "ولدت الحرب في غزة بالفعل امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة".

وأعرب المفوض الأممي عن "قلقه العميق من أن أي شرارة في برميل البارود الناجم عن حرب غزة قد تؤدي إلى حريق أوسع نطاقا، وهذا من شأنه أن يكون له آثار على جميع دول الشرق الأوسط، والعديد من البلدان خارجه".

وشدد تورك أن "الحرب في غزة لها تأثير متفجر في أنحاء الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تتصاعد الصراعات في مناطق أخرى بشكل حاد، بما في ذلك القرن الإفريقي والسودان ومنطقة الساحل".

( الأناضول)