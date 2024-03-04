أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لازاريني يدافع عن الأونروا ويطالب بتمويلها

دافع مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن عمل منظمته أمام الجمعية العامة الاثنين، بعد اتهامات لموظفيها بالتورط في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول.

وفي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، حذّر لازاريني من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".وأعلن أن "قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 توجه تهديدًا خطيرا".وحث الدول الأعضاء على منح الأونروا "الدعم السياسي" للسماح ببقائها، مؤكداً أنّ إسرائيل لم تقدّم أي دليل يثبت اتهاماتها.