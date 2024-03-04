"الصحة العالمية": المدنيون والأطفال بغزة يحتاجون مساعدة فورية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، إن طواقم تابعة للمنظمة زارت مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة اكتشفت موت أطفال جوعاً، ومستويات حادة من سوء التغذية فيهما.

وأضاف غيبرييسوس في بيان عبر منصة «إكس» أن نقص الكهرباء في مستشفى كمال عدوان يشكل «تهديداً خطيراً» لرعاية المرضى، خاصة في وحدتي العناية المركزة والأطفال حديثي الولادة، مشيراً إلى أن طواقم المنظمة أوصلت ما يقرب من 9500 لتر من الوقود للمستشفى ومستشفى العودة.

ووصف غيبرييسوس الوضع في مستشفى العودة بأنه مروّع، بعد تدمير أحد مباني المنشأة.

وناشد المسؤول الأممي إسرائيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم للمدنيين في غزة، خصوصاً الأطفال والعاملين في مجال الصحة.

( الشرق الأوسط)