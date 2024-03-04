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أوكرانيا فشلت في الاستعداد لصد الهجوم الروسي على أفدييفكا

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:20
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أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن الجيش الأوكراني فشل في الاستعداد للتصدي للهجوم الذي نفذه الجيش الروسي في مدينة أفدييفكا، وكانت نتيجته تحرير المدينة من قوات كييف.

ونقلت الشبكة عن جندي أوكراني قوله: "لا يتعلق الأمر بأن الروس يتقدمون، بل نحن لم نكن مستعدين لصدهم. وإلى أن كانت لدينا مواقع جيدة ومجهزة، واصلنا الانسحاب والتراجع باستمرار".

 وقال ضابط أوكراني كان على خط الجبهة لـ "سي إن إن": "نشعر بتفوق [روسيا] في الأفراد والمدفعية والمدرعات. إنهم يتقدمون شيئا فشيئا. ليس لدينا الكثير من الخيارات. انسحبوا أو انتظرونا! مهما بدا الأمر محزنا، فنحن حاليا لم نُقتل جميعا. إنها ليست حربا هذه التي تخاض بلا أسلحة. لا يمكننا القتال بالسيوف".

( روسيا اليوم)
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