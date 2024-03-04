لمرة جديدة.. السفن الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ الحوثي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أنه "تم استهداف السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سكاي" بعدد من الصواريخ، وحققنا إصابة دقيقة ومباشرة بمسيّرات وصواريخ استهدفت سفنا أميركية ومعادية".

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وأضاف:" قواتنا مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وبوقت سابق من اليوم قالت شركة أمبري للأمن البحري إن حريقا شبّ على متن سفينة حاويات إسرائيلية ترفع علم ليبريا، كانت قد تعرضت للاستهداف اليوم الاثنين خلال إبحارها في البحر الأحمر، على بعد نحو 88 ميلا بحريا قبالة شواطئ مدينة عدن اليمنية.



وقالت الهيئة إن انفجارين هزّا السفينة، لكن لم ترِد أنباء عن وقوع خسائر في صفوف الموجودين على متنها. وأوضحت أن أحد الانفجارين وقع عن بعد.



وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تلقت أنباء عن تضرر سفينة إسرائيلية جراء هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، وإن السفينة أصدرت نداء استغاثة.



وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة قد تعرضت لاستهداف مباشر، أو تضررت بسبب انفجارات وقعت بالقرب منها.(الجزيرة نت)