المغرب وألمانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي

بحث عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب مع نظيره الألماني، توماس هيتشلر، الاثنين، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البليدين.

وجرى خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة الدفاع في الرباط، تسليط الضوء، على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.

وبحث الوزيران مواضيع مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توطيد التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، لاسيما في مجال التدريب والدفاع السيبراني والصناعة الدفاعية.

وأشار لوديي، وفق المصدر نفسه، إلى أن "بلاده اعتمدت استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى التصدي لتهديدات الإرهاب والاتجار غير المشروع وضمان أمن الحدود".

وشدد على أن "مكافحة هذه الآفات مسؤولية مشتركة يتعين دعمها بجهد جماعي وقوي على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي".

من جهته أعرب الوزير الألماني، عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.

(الأناضول)