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عربي-دولي

حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بسرعة التعامل مع أزمة السفينة روبيمار

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:20
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ناشدت الحكومة اليمنية، الاثنين، المجتمع الدولي للإسراع في التعامل مع أزمة السفينة الغارقة "روبيمار" لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر.

 جاء ذلك خلال لقاء وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مع نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن "دييجو زوريا"، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

 وبحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء باليمن، بحث الجانبان "آخر مستجدات غرق السفينة روبيمار التي تحمل على متنها 41 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، إثر استهدافها من قبل الحوثيين على بعد 25 ميلا بحريا من ميناء المخا (غرب)".

 وناشد الشرجبي "المجتمع الدولي التحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع ووضع خطة طوارئ وتنفيذها سريعا للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر".

( الأناضول)
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