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عربي-دولي

وزارة الداخلية الكويتية تُعلق على أنباء فتح التأشيرات لبعض الجنسيات

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:35
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كشفت وزارة الداخلية الكويتية حقيقة الأنباء المتداولة حول فتح التأشيرات لبعض الدول، مهيبة بالجميع "تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".

 وفي صفحتها على منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان للإعلام الأمني: "غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها".

 وشددت الوزارة على أنه "في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية"، مهيبة بالجميع "تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".

وكانت قد ترددت أنباء في وسائل إعلام محلية وفي مواقع التواصل الاجتماعي حول سماح السلطات الكويتية باستقبال طلبات الزيارة والالتحاق بعائلٍ للجنسيات السورية واليمنية والباكستانية والأفغانية والعراقية والإيرانية والسودانية.

( روسيا اليوم)
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