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عربي-دولي

قرار غريب للرئيس الأرجينتيني.. هذا ما فعله بالوكالة الوطنية في بلاده!

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:40
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قرر رئيس الأرجنتين الجديد المثير للجدل، خافيير ميلي، إغلاق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد التي تأسست قبل 80 عاما، وأرسل الموظفين إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

وتوجه العاملون في وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام) إلى مكاتبهم فوجدوا أبواب الوكالة مغلقة أمامهم اليوم الاثنين وطُلب منهم عدم الحضور للعمل لمدة أسبوع على الأقل بعد أن قال ميلي إنه سيغلق الوكالة.
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وأظهرت مذكرة داخلية أطلعت عليها رويترز أن موقع تيلام الإلكتروني أُغلق ولم يعد من الممكن الوصول إليه، حيث وضعت عليه لافتة مكتوب عليها أنه غير متصل بالإنترنت لأعمال إعادة تجديد.

وأوضحت المذكرة الداخلية أيضا أن العمال تم إعفاؤهم من الحضور للعمل لمدة سبعة أيام. وتواجدت الشرطة خارج المكاتب ولم تسمح للناس بالدخول.(عربي21)
المصدر: عربي21
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