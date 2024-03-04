الشيشان تنسق لإنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة بمشاركة الأردن

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم ، إن الأردن سيساعد صندوق الدعم الشيشاني الإقليمي بتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني.

وكتب قديروف عبر "تلغرام": " سيقوم صندوق "أحمد قديروف" الاجتماعي الإقليمي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني، حيث تم التوصل إلى اتفاقية بهذا الصدد خلال اجتماع وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأردن".

وأضاف:" تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إيصال جزء معين من إجمالي مساعدات الصندوق عبر الممر الجوي الأردني عن طريق إسقاط الحاويات جوا بواسطة الطيران في المناطق الأكثر تضررا من نقص في المواد الغذائية".

وأعرب وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف عن رغبته في المشاركة شخصيا في هذه المهمة الإنسانية، ومن جهته أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني، عن استعداده للمشاركة مباشرة في هذه العملية، وفقا لبيان قديروف.

وأشار البيان إلى أن المهمة الإنسانية الحالية لصندوق قديروف لا تسمح بتغطية كافة احتياجات القطاع وهذا يتطلب من المشرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع المساعدات في المناطق الأكثر تضررا من نقص الأمن الغذائي.

وخلص البيان: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي ونحن نشاهد أهالي قطاع غزة يعانون من الجوع في حين أننا قادرون على تقديم المساعدة، ويجب علينا البحث عن جميع السبل الممكنة لمساعدتهم في اللحظات الصعبة".

( روسيا اليوم)