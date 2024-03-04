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إسرائيل تستدعي مندوبها بالأمم المتحدة

Lebanon 24
04-03-2024 | 14:40
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن سحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من نيويورك للتشاور.

 وكتب كاتس في حسابه على موقع "أكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "وجهت تعليمات إلى مندوبنا لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالعودة إلى إسرائيل للتشاور فورا بشأن محاولة الأمم المتحدة تجاهل تقرير جدي عن جرائم الاغتصاب العديدة المرتكبة من قبل "حماس" وأعوانها يوم 7 تشرين الأول".

 واتهم الوزير الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجاهل التقرير.

 وقال كاتس في هذا الصدد: "رغم الصلاحيات المتوفرة لديه، لم يطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية الملابسات التي تم اكتشافها، لإعلان "حماس" منظمة إرهابية وفرض العقوبات على داعميها".

( روسيا اليوم)

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