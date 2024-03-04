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إقتصاد
سيناريو الإقتصاد المرعب.. إسرائيل قد تصير “بلداً فقيراً”!
Lebanon 24
04-03-2024
|
14:43
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قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها الإثنين 4 آذار 2024، إن الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف، حذر من الموقف الاقتصادي الذي تتجه دولة الاحتلال نحوه والسيناريو الاقتصادي المرعب لإسرائيل، وطالب بالتحرك لتعزيز الاستثمار في إسرائيل.
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وقال بن زئيف: "إن إسرائيل تشجعنا، بدون أن تقصد، على أخذ أموالنا وإرسالها إلى الخارج. هل سيفيد ذلك الشعب؟ قطعاً لا. فلماذا لا نتبنى رواد الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا ويدعمون الاقتصاد؟ تماماً كما لو أنها شركة تبني خطة عمل لخمس سنوات تالية، لماذا لا نفعل نفس الأمر هنا؟"
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل بالربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في 2023 بالكامل، لكنه يعكس نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي، فيما يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022.(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
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