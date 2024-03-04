بوريل: كامالا هاريس على حق بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن تأييده لدعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعبر منشور على منصة "إكس"، قال بوريل إنه يؤيد دعوة هاريس لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأفاد أن دعوة هاريس "يجب أن تعني زوال العقبة أمام قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الاتجاه".

وأضاف أنه "حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن".

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدت في كلمة الأحد على وجود حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب المعاناة الكبيرة للسكان.

( الأناضول)