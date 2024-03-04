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لابيد: نتنياهو لم يعد مؤهلاً لإدارة الدولة

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:23
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إعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يعد مؤهلا لإدارة الدولة"، داعيا إلى إجراء الانتخابات بشكل "فوري".

وقال لابيد في منشور على منصة "إكس": "رئيس الوزراء لم يعد مؤهلا لإدارة دولة. ومن أجل الأمن، ومن أجل النصر في غزة، نحتاج إلى انتخابات الآن".
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وأضاف: "نتنياهو قال هذا الأسبوع إن الانتخابات الآن هي حلم أعدائنا. عكس ذلك يا سيدي، إن حلم عدونا هو أن تستمر في الخدمة".

ورأى أن "إسرائيل أمامها خياران حكومة سيئة وخطيرة ومتفككة وسامة، أو انتخابات تؤدي إلى حكومة جيدة ستعيد الأمن لشعب إسرائيل".

 
وتابع: "ليس هناك ما يخيف زعيم حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أكثر من حقيقة أن تكون هناك حكومة إسرائيلية فعالة وآمنة وفاعلة".

هذا ووجّه لابيد الاتهام إلى نتنياهو بـ"إدارة حملة ضد قادة الأمن الإسرائيلي لتوجيه اللوم لهم بالمسؤولية عن إخفاق 7 تشرين الأول 2023 في غلاف قطاع غزة".
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