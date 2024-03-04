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عربي-دولي

لم يحظ بتأييدهم.. بالغون أميركيون يشككون في "قدرات بايدن العقلية"

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:55
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أظهر استطلاع للرأي أن نسبة متزايدة من البالغين الأميركيين يشكون في أن الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، يتمتع بالذاكرة والفطنة اللازمتين لهذا المنصب، ما يحول خطابه المقبل عن حال الاتحاد إلى ما يشبه اختبارا حقيقيا لولايته الثانية المحتملة.
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ويقول نحو 6 من كل 10 أميركيين إنهم ليسوا واثقين للغاية أو غير واثقين على الإطلاق في قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس، بحسب استطلاع جديد أجرته الأسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة.

كما يقول ما يقرب من 6 من كل 10 إنهم يفتقرون إلى الثقة في القدرة العقلية للرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، والبالغ من العمر 77 عاما.(الحرة)
المصدر: الحرة
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