مصر: لم نصل بعد إلى نقطة تؤدي لوقف النار في غزة

أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، الاثنين، أن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة "لم تصل بعد إلى ما يؤدي إلى وقف إطلاق النار".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت التي وصلت مصر في زيارة غير محددة المدة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة).

وقال شكري إن "مساعدات غزة غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل"، مؤكدا أن "أي خطة لإدخال لمساعدات لابد أن تنفذ سريعا".

وأضاف: "نطالب بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات، ونرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة".

وتابع قائلا: "لم نصل بعد في المفاوضات إلى ما يؤدي لوقف إطلاق النار"، مضيفا: "نأمل أن تؤدي المفاوضات لوقف إطلاق النار".

( الاناضول)