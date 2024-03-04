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الولايات المتحدة تطالب حماس بقبول شروط وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:35
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قال البيت الأبيض، اليوم، إن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وطالب حركة «حماس» بقبول الشروط المطروحة حالياً على الطاولة، بينما تجري محادثات للتوصل إلى هدنة في القاهرة.

 وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين، إن الولايات المتحدة لا يزال يحدوها الأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير الرهائن قبل بداية شهر رمضان.

 وأضاف أن «حماس» لم توافق بعد على شروط الاتفاق المقترح الذي سيتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

 وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الإغاثية لغزة، وتدرس خياراً بحرياً يوفر المزيد من المساعدات. وأشار إلى أن التسليم عبر الشاحنات تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وقال: «تتحمل إسرائيل في هذا الصدد مسؤولية بذل المزيد (من الجهد)».

( الشرق الوسط)
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