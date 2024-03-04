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تصريح مفاجئ من حماس: لا نعرف شيئًا عن الأسرى الإسرائيليين لدينا!

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:07
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قال عضو القيادة السياسية لحماس باسم نعيم إن حماس" لا تعرف من هو حي ومن هو ميت" من الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس.

ومن القاهرة أوضح نعيم "لا نعرف من هو بالضبط حي منهم ومن هو ميت سواء قتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة"، وأضاف "هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة".
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من جهتها تصر حماس على وقف كامل لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل أي اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى.

وقال نعيم إن "المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أية أوراق او اقتراحات يتم تداولها خلال عملية التفاوض".

وشدّد على ضرورة "وقف النار" لتلبية "الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم أحياء أم أموات"، في إشارة إلى الرهائن.
المصدر: أخبار الآن
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