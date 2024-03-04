Advertisement

عربي-دولي

بسبب الحرب.. أمراض القلب ترتفع وبقوة بين الإسرائيليين

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1171489-638451929690787001.jpg
Doc-P-1171489-638451929690787001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشير دراسة جديدة أجرتها وحدة العناية المركزة للقلب في مركز شعاري تسيديك الطبي بمدينة القدس المحتلة، ونُشرت هذا الأسبوع، إلى زيادة كبيرة في عدد حالات أمراض القلب في إسرائيل خاصة الخطيرة والطارئة منها التي استقبلتها الوحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من القتال في غزة.
Advertisement

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات أمراض القلب في إسرائيل خاصة الحرجة بين السكان، رجالاً ونساءً، مقارنة بانخفاض في عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات بين السكان العرب. فيما عولجت قرابة 100 حالة أزمة قلبية حرجة خلال أشهر الحرب مقارنة بـ63 حالة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادةٍ قدرها 35%.

وخلال الحرب عولج 295 مريضاً مقارنة بـ261 مريضاً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر الدراسة أيضاً انخفاضاً ملحوظاً بنحو 9% في عدد السكان العرب من القدس الشرقية الذين قدموا للعلاج خلال الحرب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كذلك، أوضح مدير وحدة العناية المركزة للقلب في شعاري تسيديك، البروفيسور إيلاد أشير: "نرى بوضوحٍ آثار فترة الحرب على الجمهور. التوتر والقلق، اللذان شعرنا ولا نزال نشعر بهما، عوامل  قوية في تطور حالات القلب الخطيرة".(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:37 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24