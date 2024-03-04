بسبب الحرب.. أمراض القلب ترتفع وبقوة بين الإسرائيليين

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تشير دراسة جديدة أجرتها وحدة العناية المركزة للقلب في مركز شعاري تسيديك الطبي بمدينة القدس المحتلة، ونُشرت هذا الأسبوع، إلى زيادة كبيرة في عدد حالات أمراض القلب في إسرائيل خاصة الخطيرة والطارئة منها التي استقبلتها الوحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من القتال في غزة.وأشارت الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات أمراض القلب في إسرائيل خاصة الحرجة بين السكان، رجالاً ونساءً، مقارنة بانخفاض في عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات بين السكان العرب. فيما عولجت قرابة 100 حالة أزمة قلبية حرجة خلال أشهر الحرب مقارنة بـ63 حالة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادةٍ قدرها 35%.وخلال الحرب عولج 295 مريضاً مقارنة بـ261 مريضاً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر الدراسة أيضاً انخفاضاً ملحوظاً بنحو 9% في عدد السكان العرب من القدس الشرقية الذين قدموا للعلاج خلال الحرب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كذلك، أوضح مدير وحدة العناية المركزة للقلب في شعاري تسيديك، البروفيسور إيلاد أشير: "نرى بوضوحٍ آثار فترة الحرب على الجمهور. التوتر والقلق، اللذان شعرنا ولا نزال نشعر بهما، عوامل قوية في تطور حالات القلب الخطيرة".(عربي بوست)