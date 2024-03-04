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عربي-دولي

تطوّر على خطّ المفاوضات.. إسرائيل تراجعت عن هذا الشرط

Lebanon 24
04-03-2024 | 16:55
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تنازلت عن شرطها بالحصول على قائمة بأسماء أسراها المحتجزين في قطاع غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، فيما تطالب حركة حماس بالكشف عن عدد المحتجزين الإسرائيلي في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 150 يوما.
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بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء عرضوا على حركة حماس الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، "مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام"، وذلك حتى "تبدي حماس جدية اهتمامها بإطلاق سراح الرهائن".

وذكرت القناة أن حماس رفضت عرض الوسطاء؛ مشيرة إلى أن "الوسطاء ما زالوا يحاولون إقناع الحركة بالموافقة على هذا المقترح". وشددت القناة أن الحديث ليس عن تغيير إطار الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء خلال المحادثات التي عقدت في باريس، وإنما "خطوة أولية تسبق هذا الاتفاق".(عرب48)
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