هاريس: خطة إنسانية قبل أي عملية عسكرية في رفح

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أعلن البيت الأبيض أن "نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس حثّت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعت إلى خطة إنسانية ذات مصداقية قبل أي عملية عسكرية في رفح"، وذلك خلال اجتماع مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس.وأضاف البيت الأبيض في بيان: "ناقشت نائبة الرئيس وغانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".وأوضح البيان: "حثت نائبة الرئيس إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".