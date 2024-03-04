لازاريني: تفكيك الاونروا خطوة متهوّرة

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أكّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من أن "تفكيك الاونروا الذي تطالب به اسرائيل سيؤدي الى التضحية "بجيل كامل من الاطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة".وقال أن "تفكيك الاونروا خطوة متهورة، عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاع مقبل"، معتبراً أن "من السذاجة الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين".