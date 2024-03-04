Advertisement

عربي-دولي

لازاريني: تفكيك الاونروا خطوة متهوّرة

Lebanon 24
04-03-2024 | 17:51
A-
A+
Doc-P-1171511-638451969048433514.png
Doc-P-1171511-638451969048433514.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من أن "تفكيك الاونروا الذي تطالب به اسرائيل سيؤدي الى التضحية "بجيل كامل من الاطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة".
Advertisement
وقال أن "تفكيك الاونروا خطوة متهورة، عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاع مقبل"، معتبراً أن "من السذاجة الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:37 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24