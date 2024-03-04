Advertisement

عربي-دولي

بايدن: ترامب لن يقرّ بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية القادمة

Lebanon 24
04-03-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1171518-638451983765578771.jpg
Doc-P-1171518-638451983765578771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه ومنافسه المرجح في انتخابات 2024 دونالد ترامب، لن يقرّ بهزيمته في عملية الاقتراع في حال انتهت لصالح الرئيس الديمقراطي.
ونقلت مجلة "ذا نيويوركر" عن بايدن قوله إن "المهزومين الذين يخسرون دوما ليسوا لبقين"، وذلك في سيرة مطوّلة أعدتها عنه ونشرت الإثنين.
Advertisement

وأضاف أثناء الحوار الذي أجري في كانون الاول "أعتقد أنه سيقدم على أي شي ليحاول الفوز. إذا فزت، وعندما أفوز، أعتقد أنه سيحتج".
وفي الحوار مع "ذا نيويوركر"، دافع بايدن (81 عاما) عن قراره الترشح لولاية رئاسية ثانية، على رغم المخاوف بشأن سنّه وقدراته الذهنية.

وحول ذلك قال بايدن: "إذا اعتقدت بأنك في الموقع الأفضل لإلحاق الهزيمة بشخص سيغيّر طبيعة الولايات المتحدة في حال فوزه، ماذا كنت لتفعل؟".
وأعرب بايدن عن ثقته بأدائه الانتخابي، لافتا الى أن وسائل الإعلام منحت ترامب الأفضلية خصوصا في الانتخابات الرئاسية 2020 والانتخابات النصفية 2022، لكن النتائج صبّت لصالحه وصالح الديموقراطيين.

واختتم حديثه قائلاً بثقة: "أنا الوحيد الذي ألحق به الهزيمة. وسألحق به الهزيمة مجدداً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:37 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24