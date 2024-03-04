حليف أردوغان يهدّد ويحذر: لن تقف الأمة التركية على الحياد بشأن غزة





وقال بهتشلي في سلسلة تدوينات عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "ينبغي ألّا يكون هناك حل وسط في شهر رمضان المبارك، بل يجب إيجاد حل دائم ونهائي بين إسرائيل وفلسطين، مع السحور الأول".

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وأضاف: "يجب أن يكون هناك مشروع سلام قوي، يتم توفيره في نطاق التدابير القانونية والسياسية والإنسانية والضميرية والإسلامية"، مشيرا إلى "ضرورة أن تلعب تركيا دورا رائدا في هذه القضية". طالب دولت بهتشلي، زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بإيجاد حل دائم ونهائي للصراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني مع السحور الأول من شهر رمضان المقبل.وقال بهتشلي في سلسلة تدوينات عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "ينبغي ألّا يكون هناك حل وسط في شهر رمضان المبارك، بل يجب إيجاد حل دائم ونهائي بين إسرائيل وفلسطين، مع السحور الأول".وأضاف: "يجب أن يكون هناك مشروع سلام قوي، يتم توفيره في نطاق التدابير القانونية والسياسية والإنسانية والضميرية والإسلامية"، مشيرا إلى "ضرورة أن تلعب تركيا دورا رائدا في هذه القضية".

وذكر أن "الشعب الفلسطيني ووطنه المحتل يقع في قبضة القمع وبؤرة الهجمات والعمليات الوحشية"، مشددا على ضرورة أن "تنتهي مأساة الإبادة الجماعية".



وقال بهتشلي إن "على تركيا وجميع الدول الإسلامية أن تتحد بإرادة مشتركة، وتعلن للعالم موقفها فيما يتعلق بوقف إراقة الدماء، وإنهاء تدمير غزة، وضرورة تنفيذ جميع أنواع التدخلات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية".



وشدد على أنه "لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت"، مشيرا إلى أن "رمضان موسم السلام والوفرة والأخوة، وهو فرصة استثنائية ورائعة لتأسيس السلام".

وشدد على أنه في حال ضُيعت هذه الفرصة، فإن "المنطقة والعالم سوف تلتهمه النيران، ولن تقف الأمة التركية على الحياد أمام هذا التهديد وهذا الخطر"، مضيفا: "نحن ندرك مسؤولياتنا، نحن ضد الظلم، ونقف إلى جانب المظلومين".(عربي21)