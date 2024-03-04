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ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية في داكوتا الشمالية

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:31
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فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منافسته الوحيدة نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية.


وتعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في داكوتا الشمالية حدثا أخيرا قبل "الثلاثاء الكبير"، عندما ستجرى الانتخابات التمهيدية في 15 ولاية.
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وسيحصل الفائز في الانتخابات التمهيدية على دعم 29 مندوبا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعلن مرشحا رسميا عن الحزب في الانتخابات الرئاسية.
ووفقا لبيانات قناتي NBC News وABC News وصحيفة "نيويورك تايمز" يتقدم ترامب في داكوتا الشمالية بنسبة 84% من الأصوات.
ويعني ذلك أنه قبل "الثلاثاء الكبير" تمكن ترامب من الفوز في الانتخابات التمهيدية حيث حصل على 244 مندوبا. أما نيكي هايلي فحصلت على 43 صوتا، بما في ذلك بعد فوزها الساحق في مقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن. ولكن بالرغم من تأخرها، فإن هايلي والجهات الراعية لها لا تتخلى عن مواصلة المعركة الانتخابية.
وسيتم في "الثلاثاء الكبير" تحديد مصير 854 مندوبا آخر كما يجب على مرشح للرئاسة أن يتلقى 1215 صوتا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. (RT)
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