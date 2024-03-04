محذرةً من غزو رفح.. الخارجيّة الفنلندية: معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل

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طالبت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عدوان بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقالت فالتونين، في كلمة ألقتها خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، الاثنين: "نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وشددت خلال حديثها على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، موضحة أن "معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل".وأشارت إلى أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن".(عربي21)