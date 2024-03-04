Advertisement

عربي-دولي

محذرةً من غزو رفح.. الخارجيّة الفنلندية: معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1171547-638452174445025645.jpg
Doc-P-1171547-638452174445025645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عدوان بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت فالتونين، في كلمة ألقتها خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، الاثنين: "نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
Advertisement

وشددت خلال حديثها على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، موضحة أن "معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل".

وأشارت إلى أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:37 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24