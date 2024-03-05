Advertisement

عربي-دولي

بعد أنباء عن تدهور صحتها.. شاهدوا أول إطلالة لكيت ميدلتون (صورة)

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1171553-638452192814509378.jpg
Doc-P-1171553-638452192814509378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلت أميرة ويلز كيت ميدلتون للمرة الأولى منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، وما رافق ذلك من أنباء عن مخاوف حول حالتها الصحية.

وشوهدت كيت أمس الإثنين داخل السيارة برفقة والدتها بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. 
 
 
Advertisement

وأطلت أميرة ويلز مرتدية نظارة شمسية، بجانب والدتها التي كانت تقود السيارة، وبدت وكأنها تبتسم في الصورة التي تصدرت وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فور تداولها.

وقال متابعون إن الصورة جاءت في الوقت المناسب لتؤكد بأن ما نُشر في الآونة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية لكيت ميدلتون كان عاريا عن الصحة.

وفي بداية شهر شباط الماضي، نفى القصر الملكي البريطاني دخول كيت ميدلتون، في غيبوبة بعد إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن، وإقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.

وأكدت مصادر داخل القصر الملكي أن الشائعات المتداولة غير صحيحة، نافية ما زعمته كونتشا كاليجا التي ظهرت على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، وقالت إن كيت دخلت في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

كما نفت المصادر لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن تكون كونتشا حصلت على المعلومات من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ عن حالة كيت، مكذبة تأكيد الصحافية أن أميرة ويلز دخلت المستشفى لأول مرة في 28 كانون الأول 2023.

وكانت كونتشا كاليجا صرحت خلال ظهورها على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، أن الأطباء أدخلوا أنبوب تنفّس في فم الأميرة خلال إجراء عملية جراحية لكنه تسبب بمضاعفات خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة.

وأعلان قصر كنسينغتون في الـ 29 من كانون الثاني الماضي عن عودة أميرة ويلز، إلى منزلها في ويندسور لمتابعة عملية التعافي، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في البطن. (فوشيا)

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:37 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24