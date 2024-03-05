بعد أنباء عن تدهور صحتها.. شاهدوا أول إطلالة لكيت ميدلتون (صورة)

أطلت أميرة ويلز كيت ميدلتون للمرة الأولى منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، وما رافق ذلك من أنباء عن مخاوف حول حالتها الصحية.



وشوهدت كيت أمس الإثنين داخل السيارة برفقة والدتها بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وأطلت أميرة ويلز مرتدية نظارة شمسية، بجانب والدتها التي كانت تقود السيارة، وبدت وكأنها تبتسم في الصورة التي تصدرت وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فور تداولها.



وقال متابعون إن الصورة جاءت في الوقت المناسب لتؤكد بأن ما نُشر في الآونة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية لكيت ميدلتون كان عاريا عن الصحة.



وفي بداية شهر شباط الماضي، نفى القصر الملكي البريطاني دخول كيت ميدلتون، في غيبوبة بعد إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن، وإقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.



وأكدت مصادر داخل القصر الملكي أن الشائعات المتداولة غير صحيحة، نافية ما زعمته كونتشا كاليجا التي ظهرت على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، وقالت إن كيت دخلت في غيبوبة بسبب خطأ طبي.



كما نفت المصادر لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن تكون كونتشا حصلت على المعلومات من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ عن حالة كيت، مكذبة تأكيد الصحافية أن أميرة ويلز دخلت المستشفى لأول مرة في 28 كانون الأول 2023.



وكانت كونتشا كاليجا صرحت خلال ظهورها على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، أن الأطباء أدخلوا أنبوب تنفّس في فم الأميرة خلال إجراء عملية جراحية لكنه تسبب بمضاعفات خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة.



وأعلان قصر كنسينغتون في الـ 29 من كانون الثاني الماضي عن عودة أميرة ويلز، إلى منزلها في ويندسور لمتابعة عملية التعافي، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في البطن. (فوشيا)



