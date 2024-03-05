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عربي-دولي

سيستمر الحفل 5 أشهر: زفاف ابن أغنى رجل بآسيا.. هذا مصدر ثروة أب العريس

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:17
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تسبب الزفاف الأسطوري بضجة غير مسبوقة بل ركب الترند العالمي في اليومين الأخيرين إثر مراسم احتفال ضخمة في الهند لحفل ما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني حضره كثير من مشاهير العالم، ليتساءل البعض عن هوية والد العريس وكم تبلغ ثروته.
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الأغنى في آسيا
يعد أمباني (66 عاماً) عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس". وتعد شركة "ريلايانس إندستريز" عبارة عن تكتل ضخم يبلغ إيراداته السنوية أكثر من 100 مليار دولار، وتتعدد أنشطته بين البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، وفق ما أورد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

ويملك أمباني شركة "ريلاينس" - التي أسسها والده في عام 1966 - واليوم، لديها أكثر من 420 مليون مشترك، وتقدم خدمات الجيل الخامس للجوال. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبرمت شركة "ديزني" صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار لدمج أعمالها في الهند مع شركة "ريلاينس إندستريز" التابعة لشركة أمباني، لتشكيل تكتل إعلامي جديد.

وتمتلك عائلة أمباني، من بين أصول أخرى، مبنى سكنياً خاصاً مكوناً من 27 طابقاً، اسمه أنتيلا، بقيمة مليار دولار في مومباي. يحتوي على 3 مهابط لطائرات الهليكوبتر، ومرآب يتسع لـ 160 سيارة، ومسرحا سينمائيا خاصا، وحوض سباحة، ومركزا للياقة البدنية.

يقول منتقدو أمباني إن شركته ازدهرت بشكل رئيسي بسبب العلاقات السياسية خلال حكومات حزب المؤتمر في السبعينات والثمانينات، وبعد ذلك في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد عام 2014. ويقولون إن "رأسمالية المحسوبية" في الهند ساعدت بعض الشركات، مثل شركة أمباني، على الازدهار.

وبدأ موكيش أمباني (66 عاماً) بتمرير القيادة إلى ولديه وابنته. الابن الأكبر، أكاش أمباني، هو الآن رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس جيو"؛ بينما تشرف ابنته إيشا على البيع بالتجزئة؛ أما أصغرهم، أنانت - الذي سيتزوج في يوليو - فقد انضم إلى قطاع الطاقة الجديد.

ولا تضم قائمة المدعوين في العرس مشاهير الفن فقط لكنها تضم أيضا أهم سياسيي العالم، وسيستمر حفل الزواج 5 أشهر، وستتخلله مجموعة من الأنشطة والمناسبات.

وينوي أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت الزواج في 12 تموز أي عقب 5 أشهر من الهرج والمرج.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاحتفالات من المقرر أن تكلف 152 مليون دولار.

ويُشاع أن عقد تقديم الطعام وحده، الممنوح لإحدى مجموعات الفنادق الخمس نجوم الرائدة في الهند، تبلغ قيمته حوالي 25 مليون دولار.

وأطلق أمباني مساء الأربعاء وليمة مدتها ثلاثة أيام لأكثر من 51 ألف قروي في بلدة ريلاينس في مسقط رأسه جامناجار بولاية جوجارات غرب الهند.

عدد الحضور

وتشمل قائمة الحضور التي تضم حوالي 1200 شخص أسماء مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشاي، وإيفانكا ترامب، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الهنود الأثرياء، بينهم غوتام أداني، وكومار مانجالام بيرلا، فضلاً عن لاعب الكريكيت الأسطوري ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود، مثل ديبيكا بادوكون، شاروخان.(العربية)

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