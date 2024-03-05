أوهمه بأنّه امرأة.. جندي أميركي يفشي معلومات عسكرية حسّاسة على موقع غرامي!

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اتُهم أحد منتسبي القوات الجوية الأمريكية بمشاركة معلومات سرية على موقع أجنبي للمواعدة بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه أرسل معلومات حساسة حول حرب روسيا في أوكرانيا إلى شخص ادعى أنه امرأة تعيش في أوكرانيا.ويقول المدعون العامون إن ديفيد فرانكلين سلاتر، البالغ من العمر 63 عاماً، وهو مقدم متقاعد في الجيش كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في القيادة الاستراتيجية الأمريكية، شارك معلومات سرية حول الحرب في أوكرانيا من شباط إلى نيسان 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الغزو الروسي.ثم أرسل سلاتر هذه المعلومات السرية إلى شخص ادعى أنه امرأة تعيش في أوكرانيا، وفقا للائحة الاتهام. وتواصل الاثنان عبر البريد الإلكتروني ومن خلال منصة للمراسلة عبر الإنترنت مخصصة للمواعدة، دون أن تُحدد لائحة الاتهام اسم المنصة.الشخص الذي تم تعريفه فقط باسم "المُتآمر المُشارك رقم 1" أطلق على سلاتر اسمي "سويت دايف" و "عميلي السري" في الرسائل، وفقاً للائحة الاتهام.ويقول ممثلو الادعاء إن شريكة سلاتر في التآمر أرسلت له رسالة في 11 آذار 2022 تقريبًا، تسأله: "عزيزي، ما الذي يُعرض على الشاشات في الغرفة الخاصة؟ إنه أمر مثير للاهتمام للغاية".وبعد أقل من أسبوع، بحسب لائحة الاتهام، أرسلت المتآمرة رسالة أخرى تقول فيها: "أنت مخبري السري يا حبيبي! كيف كانت اجتماعاتك؟ ناجحة؟".وأرسلت المتآمرة رسائل لمدة شهرين تقريبًا، وفقًا للائحة الاتهام، وقامت بالتحقيق بشكل متكرر مع سلاتر للحصول على مزيد من المعلومات السرية.وفي نيسان 2022، قال المدعون العامون أن سلاتر تلقى رسالة تقول، "لديك مهمة في مركز العمليات اليوم، أتذكر، أنا متأكدة من أن هناك الكثير من الأخبار المثيرة للاهتمام هناك؟".ورداً على هذه الرسائل، قال المدعون العامون إن سلاتر شارك معلومات سرية عن أهداف عسكرية في حرب روسيا ضد أوكرانيا والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو.(سي ان ان)