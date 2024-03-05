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عربي-دولي

بعد اتهامات.. هكذا علّق البنتاغون على أنباء استخدام مقاتلات "إف-35" في اوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:46
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية اتهامات وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين واشنطن باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا.

وأكد البنتاغون أن "الولايات المتحدة لا تستخدم مقاتلات إف-35 في أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في "الناتو".(روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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