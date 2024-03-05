عشية "الثلاثاء الكبير".. المحكمة تُنصف ترامب!

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قامت المحكمة الأميركية العليا بالإجماع بإلغاء حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزًا كبيرًا" للولايات المتحدة.من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في حكومة ولاية كولورادو جينا غريزوولد عن "خيبة أملها" إزاء القرار، وجاء في منشور لها على منصة إكس أن الولاية يجب أن تكون قادرة على منع المتمرّدين "الذين ينكثون بالقسَم".وجاء القرار عشية "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يصوت فيه الناخبون الأميركيون في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية في اقتراع يتوقّع أن يرسّخ موقع ترامب بصفته المرشّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.وهذه هي القضية الانتخابية الأبرز التي ترفع إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي آل غور.وبناء على القرار سيكون بالإمكان إدراج اسم ترامب ضمن قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية.إضافة إلى قضية ولاية كولورادو، وافقت المحكمة العليا على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة تمنع ملاحقته جنائيا بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.(سكاي نيوز)