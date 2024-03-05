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عربي-دولي

بعد مأساة شارع الرشيد... هل رفض بايدن مكالمة من نتانياهو ؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 00:48
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بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن "رفض" الرئيس الأميركي، جو بايدن، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعد مأساة "شارع الرشيد" في غزة، علّق مكتب الأخير على تلك الأنباء، نافيا صحتها.
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ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، هذه التقارير بـ"الأخبار المزيفة"، مشيرا إلى أن إسرائيل "لم تطلب مكالمة هاتفية مع بايدن بعد الحادث".
والأسبوع الماضي، تحولت عملية توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة إلى مأساة، أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، في ظل تصريحات متضاربة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وظروف لم يتم تحديدها بدقة، لكنها تشمل إطلاق جنود إسرائيليين النار، وتدافع الحشود.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن "نيران الجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص" أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات بالقرب من شارع الرشيد في شمال القطاع المحاصر. 
وفي الناحية المقابلة، أقر الجيش بوقوع عمليات إطلاق نار "محدودة"، مرجحا أن غالبية الضحايا قضوا جراء "الازدحام الشديد والدهس" بسبب التدافع.
وبعد الحادثة، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تطلب "أجوبة" من إسرائيل بشأن الواقعة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في 29 شباط الماضي: "نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية.. واستنتجنا أن تحقيقا جاريا" فيما حدث، مضيفا: "سنتابع التحقيق من كثب وسنمارس ضغوطا للحصول على أجوبة".
كذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن تناول هذه "الحادثة المأساوية والمقلقة" عبر الهاتف مع أمير قطر والرئيس المصري.
وفي تصريحه الخاص لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتانياهو، إن "الأميركيين، الذين لا يلومون إسرائيل بأي حال من الأحوال على الحادثة، لم يطلبوا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء" أيضا.
وتأتي هذه التقارير في ظل أنباء عن تزايد الإحباط في البيت الأبيض تجاه نتانياهو. ففي الأسبوع الماضي، قال بايدن إن إسرائيل ستخسر الدعم الدولي إذا أبقت على "حكومتها المحافظة بشكل لا يصدق". (الحرة)
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