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عربي-دولي
الجيش الأميركي يُعلن إصابة سفينة بصاروخ حوثي في خليج عدن
Lebanon 24
05-03-2024
|
00:51
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أكدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية أن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع "أضرار".
وأضافت القيادة المركزية في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها".
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وأوضحت: "الحوثيون أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن على سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا".
وتابعت: "لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن شحن أو سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي".(سكاي نيوز)
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