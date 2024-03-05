الجيش الأميركي يُعلن إصابة سفينة بصاروخ حوثي في خليج عدن

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أكدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية أن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع "أضرار".وأضافت القيادة المركزية في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها".وأوضحت: "الحوثيون أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن على سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا".وتابعت: "لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن شحن أو سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي".(سكاي نيوز)