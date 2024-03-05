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عربي-دولي

الصين تُربك أميركا وجيرانها.. تعزيزات جديدة بالانفاق الدفاعي العسكري

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:04
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قال تقرير عمل رسمي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستزيد إنفاقها الدفاعي هذا العام 7.2%، وهي نفس نسبة العام الماضي، ولكنها أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة، إذ أظهرت الميزانية تخصيص 1.67 تريليون يوان (230.60 مليار دولار) للإنفاق العسكري.
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وفي تقرير منفصل، قالت الصين إنها "ستعارض بشدة الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي"، وأضاف تقرير العمل أن "الصين ستكون حازمة في دفع قضية إعادة توحيد الصين"، متجاهلاً ذكر عبارة "إعادة التوحيد السلمي" التي كانت ترد في التقارير السابقة.

وتمثل الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام، الزيادة التاسعة على التوالي في خانة الآحاد.

ومن المقرر أن يستمع المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)، إلى تقرير العمل الأول لرئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في اجتماعه السنوي في بكين. وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5%، على غرار هدف العام الماضي، وفقاً لتقرير العمل الرسمي الذي اطلع اليوم الثلاثاء.(رويترز)
المصدر: رويترز
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