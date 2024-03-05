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عربي-دولي

بتهديد مباشر.. كوريا الشمالية لأميركا وكوريا الجنوبية: ستدفعان ثمنا باهظاً!

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:08
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حذّرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، سيؤول وواشنطن من دفع "ثمن باهظ" للمناورات العسكرية المشتركة، والواسعة النطاق، التي بدأتا بإجرائها هذا الأسبوع، وحثّت الحليفتين على وقف هذه المناورات "المسعورة"، إذ بدأت واشنطن وسيؤول مناوراتهما العسكرية السنوية خلال الربيع، أمس الإثنين، بمضاعفة القوات المشاركة مقارنة بعام 2023، لتعزيز قدراتهما على الرد بوجه التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من بيونغ يانغ، وفق ما أعلنتا
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وهذا العام، أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي "عدوتها الرئيسية"، وأغلقت المؤسسات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بشن حرب في حال انتهاك "0.001 ملم" من أراضيها.
 
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع  في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "جيش بيونغ يانغ يدين بشدة التدريبات العسكرية المتهورة، التي تجريها الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، ويحذرهما بشدة لوقف التحركات التي تسبب المزيد من الاستفزازات وعدم الاستقرار".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستدفعان ثمناً باهظاً لخيارهما الخاطئ، بينما تدركان أنه يسبب لهما إرباكاً أمنياً على مستوى خطير في كل لحظة".(24.ae)

المصدر: 24.ae
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