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عربي-دولي

حادث خطير في بحر الصين الجنوبي.. هل من توغل قد حصل؟(صورة)

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:24
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أعلن خفر السواحل الفلبيني، أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني، خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.

وقال العميد في خفر السواحل الفلبيني جاي تارييلا، في منشور على منصة إكس إن "سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن، قامت بمناورات خطيرة وعرقلة، نتج عنها تصادم أدى إلى أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفلبيني".
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وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريباً، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرق آسيا المطلة على البحر، وحكماً قضائياً دولياً بعدم أحقيتها.

وبدوره، أعلن خفر السواحل الصيني اليوم في بيان أنه "اتخذ إجراءات السيطرة" ضد ما وصفه بـ "توغل غير قانوني" لسفن فلبينية في جزء متنازع عليه من بحر الصين الجنوبي.(24.ae)
المصدر: 24.ae
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