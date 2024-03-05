الأكبر في تاريخ البلاد.. ليبيا تضبط شحنة مخدرات "تاريخية"!(صور)

بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، أوقعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا، "أكبر كمية في تاريخ البلاد" من مادة "الكوكايين" في ميناء بنغازي.



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وأوضح الجهاز، في بيان يوم الاثنين، أن إحدى نقاط الاتصال تلقت بلاغاً من "نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة قادمة من دولة الإكوادور يشتبه بأنها تحتوي على كمية من مادة الكوكايين الخام". وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي إنه تمكن من ضبط شحنة من "الكوكايين"، عدّها "الأكبر في تاريخ البلاد"، ووصفها بأنها "تاريخية وتحمل أسرار جريمة دولية"، وذلك بمساعدة "اللواء طارق بن زياد" التابع لـ"الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وأوضح الجهاز، في بيان يوم الاثنين، أن إحدى نقاط الاتصال تلقت بلاغاً من "نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة قادمة من دولة الإكوادور يشتبه بأنها تحتوي على كمية من مادة الكوكايين الخام".

وكشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، الاثنين، عن أنه "أُبلغ بمعلومات الشحنة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في 29 فبراير (شباط) الماضي، فسارع بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل معها والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك، فأظهرت التحقيقات أن عملية الشحن تمت وفق المعايير المعتمدة دولياً"، منوهاً بأنه "في اليوم التالي، تم الانتقال إلى الميناء لفتح الحاويتين المشتبه فيهما، فتبين أنه تم الإفراج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي".



وتحدث مصدر بميناء بنغازي البحري، في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عما سمّاه "نشاطاً مخيفاً" للعصابات المتاجرة في المخدرات، وقال: "ليبيا مستهدفة، وشبابها أيضاً من قبل مافيا دولية بتعاون محلي"، لافتاً إلى "عمليات ضبط الشحنات التي تنجح الأجهزة الأمنية في منعها من دخول البلاد".(الشرق الأوسط)