Advertisement

عربي-دولي

الأكبر في تاريخ البلاد.. ليبيا تضبط شحنة مخدرات "تاريخية"!(صور)

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1171590-638452249297557086.jpeg
Doc-P-1171590-638452249297557086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، أوقعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا، "أكبر كمية في تاريخ البلاد" من مادة "الكوكايين" في ميناء بنغازي.
وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي إنه تمكن من ضبط شحنة من "الكوكايين"، عدّها "الأكبر في تاريخ البلاد"، ووصفها بأنها "تاريخية وتحمل أسرار جريمة دولية"، وذلك بمساعدة "اللواء طارق بن زياد" التابع لـ"الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
Advertisement

وأوضح الجهاز، في بيان يوم الاثنين، أن إحدى نقاط الاتصال تلقت بلاغاً من "نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة قادمة من دولة الإكوادور يشتبه بأنها تحتوي على كمية من مادة الكوكايين الخام".
 
وكشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، الاثنين، عن أنه "أُبلغ بمعلومات الشحنة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في 29 فبراير (شباط) الماضي، فسارع بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل معها والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك، فأظهرت التحقيقات أن عملية الشحن تمت وفق المعايير المعتمدة دولياً"، منوهاً بأنه "في اليوم التالي، تم الانتقال إلى الميناء لفتح الحاويتين المشتبه فيهما، فتبين أنه تم الإفراج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي".

وتحدث مصدر بميناء بنغازي البحري، في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عما سمّاه "نشاطاً مخيفاً" للعصابات المتاجرة في المخدرات، وقال: "ليبيا مستهدفة، وشبابها أيضاً من قبل مافيا دولية بتعاون محلي"، لافتاً إلى "عمليات ضبط الشحنات التي تنجح الأجهزة الأمنية في منعها من دخول البلاد".(الشرق الأوسط)
 

المصدر: الشرق الاوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-03-05
02:16 | 2024-03-05
01:51 | 2024-03-05
01:24 | 2024-03-05
01:08 | 2024-03-05
01:04 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24