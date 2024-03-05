تناوبوا على اغتصابها ساعتين.. الشرطة الهندية تسلّم السائحة الاسبانية وزوجها تعويضا!

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انشغلت الهند والعالم أجمع بحادثة مرعبة، أثارت غضباً عارماً بعد مهاجمة زوجين سائحين واغتصاب المرأة بشكل جماعي.فقد أعلنت السلطات الهندية والزوجان أن الشرطة اعتقلت 3 رجال وتبحث عن 4 آخرين متهمين بالواقعة.كما سلمت الشرطة تعويضاً قدره 10 آلاف روبية أي ما يعادل 120.60 دولاراً لزوج الناجية من الاغتصاب، وفق وسائل إعلام محلية.7 رجالوكان مفتش الشرطة في دومكا شرق الهند، بيتامبر سينغ كيروار، قد قال للصحافيين السبت الماضي، إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبان، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب.كذلك أضاف أن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين.غير أنه لم يقدم تفاصيل عن الجريمة أو هوية الضحايا، مردفاً أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها 7 رجال.تناوبوا على اغتصابها ساعتينمن جانبهما قال الزوجان، اللذان عرفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا، لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية السبت الماضي إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.كما لفتا إلى أنهما خيما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.كذلك صرحت فرناندا، التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، في المقابلة: "اغتصبوني، وتناوبوا على ذلك بينما كان البعض يراقبني، وظلوا هكذا لمدة ساعتين تقريباً".مقطع مصور وصف ما حدثيذكر أنه في مطلع الأسبوع الفائت، نشر الزوجان مقطعاً مصوراً يصف ما حدث على حسابهما المشترك على إنستغرام، حيث نشرا صوراً لرحلاتهما حول العالم بالدراجة النارية لما يقرب من 200 ألف متابع. لكن الفيديو لم يعد متاحاً.وفي مقطع مصور جديد، شكر فيسنتي وفرناندا، التي ظهرت وكدمات على وجهها، متابعيهما على الدعم.بدورها قالت وزارة الخارجية الإسبانية الأحد إنها سترسل موظفين إلى المنطقة وإنها على اتصال بالسلطات، بينما أعلنت نظيرتها البرازيلية أنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي وأنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة. (العربية)