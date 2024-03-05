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عربي-دولي

مشاهد مفزعة.. حريق غابات هائل التهم ملايين الهكتارات والحيوانات في تكساس(صور)

Lebanon 24
05-03-2024 | 02:30
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لا يزال رجال الإطفاء في تكساس يكافحون للسيطرة على حريق الغابات الهائل Smokehouse Creek Fire، الذي ضرب الولاية الأمريكية قبل أيام تاركًا خلفه مشاهد مفزعة.
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وأظهرت الصور واللقطات التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية مشاهد مفزعة لنفوق أبقار وماشية وحيوانات نتيجة احتراقها أو اختناقها بسبب الدخان الكثيف، واحتراق الأشجار والنباتات والسيارات، وتضرُّر المباني.

وأدى انتشار الحرائق إلى إخلاء المنازل في بعض قرى الولاية، فضلاً عن تسببه في انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات، إلى جانب إيقاف العمل بشكل مؤقت في منشأة نووية.

كما صدرت أوامر إخلاء في بلدة سانفورد، وهي بلدة يزيد عدد سكانها قليلاً على 100 نسمة.

ووفقًا لصحيفة "تكساس ستاندرد" المحلية، فقد جرى احتواء الحريق بنسبة 15%، ولا يزال مشتعلاً في بانهاندل، مع توقعات بهطول الأمطار في نهاية الأسبوع؛ لتضع حدًّا للحريق الهائل.

والتهم الحريق ما يقارب 4.5 مليون هكتار من الأراضي؛ ما جعله الحريق الأكبر والأسوأ في تاريخ تكساس، كما تسبب في وفاة شخصين على الأقل، وقتل عددًا غير معروف من الماشية، وتم الإبلاغ عن حرق ما لا يقل عن 500 مبنى.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف إلا أن إحدى السيدات أقامت دعوى ضد شركة الكهرباء مدعية أنَّ عمود كهرباء تالفًا سقط، وتسبَّب في إشعال الحريق الضخم.(سبق)

المصدر: صحيفة سبق السعودية

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