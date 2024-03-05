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عربي-دولي

السعودية تنافس الإمارات.. ناطحة سحاب عملاقة ستبصر النور!

Lebanon 24
05-03-2024 | 02:50
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تعمل شركة "فوستر + بارتنرز" البريطانية الشهيرة على تصميم أعلى ناطحة سحاب في العالم، والتي ستُقام في العاصمة السعودية الرياض، وسيبلغ ارتفاعها كيلومترين.

ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع مبنى الرياض برج خليفة في دبي، الذي يُعد حاليًا أعلى مبنى في العالم بارتفاع 829.8 متر (2,723 قدماً)، كما سيتجاوز هذا المبنى الجديد الذي سيتم بناؤه بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، برج جدة القادم، وسيكون 4 أضعاف ارتفاع أطول برج في الولايات المتحدة.
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وعلى الرغم من الارتفاع الضخم للمشروع والموقع المتوقع، إلا أنه لا توجد معلومات كافية في هذه المرحلة المبكرة بشأن التفاصيل.(صحيفة سبق)
المصدر: صحيفة سبق السعودية
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