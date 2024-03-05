الإتصالات تنقطع عن ملايين المصريين.. ما السبب؟

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تواجه شبكة "فودافون مصر"، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عطلاً فنياً مفاجئاً في الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.ولم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية كانون الأول الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية كانون الأول 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.واظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.(سكاي نيوز عربية)