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عربي-دولي

ما هي أولوية حماس القصوى في مفاوضات الهدنة بغزة؟ تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:09
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ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن حركة حماس تعتبر "عودة الفلسطينيين إلى منازلهم شمالي قطاع غزة، أولوية قصوى" لها في المفاوضات الجارية حاليا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.
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ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، أن الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا الإسرائيليين خلال محادثات الأسبوع الماضي، أن حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) "مستعدة لخفض عدد الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مقابل السماح بعودة عدد أكبر من المدنيين إلى منازلهم شمالي قطاع غزة".

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم يكشف الموقع عن هويته، إنه خلال المحادثات غير المباشرة في الدوحة الأسبوع الماضي، أبلغ الوسطاء أن عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة "أولوية قصوى" لحماس في المفاوضات، مشيرًا إلى أن "الوسطاء المصريين والقطريين كانوا مندهشين بمدى أهمية تلك المسألة للحركة".

وأضاف المسؤول، أن حماس تطرح مسألة العودة هذه على أنها قضية إنسانية، لكنه أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر الأمر "مسألة سياسية".

واعتبر التقرير أنه حال سمحت إسرائيل بعودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة، فإن ذلك قد يتسبب في "تقوية حماس كهيكل حكم في القطاع، ويجعل تحقيق هدف إسرائيل بالقضاء عليها أكثر صعوبة".

وكانت العديد من الدول قد أعربت عن رفضها تهجير الفلسطينيين من مناطقهم في قطاع غزة، مشددة على رفضها إعادة إسرائيل احتلال القطاع، فيما تقول إسرائيل إنها طلبت من الفلسطينيين مغادرة منازلهم في مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني والتوجه جنوبا، لتقليل الخسائر بين المدنيين.

وتهدد إسرائيل بشن توغل بري في مدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع، على الحدود مع مصر.
 
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