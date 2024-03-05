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عربي-دولي

نصيحة من هاريس لبايدن: خفّف غضب الأميركيين الفلسطينيين

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:10
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن أربعة أشخاص وصفتهم بأنهم على اطلاع على ملف الحرب في قطاع غزة بأن نائبة الرئيس الأميركي حثّت خلال اجتماع مع وزير إسرائيلي على وقف القتال في غزة وعلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
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وقالت الصحيفة إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، نصحت الإدارة الأميركية خلال اجتماعات بالبيت الأبيض بـ"العمل لتخفيف غضب الأميركيين الفلسطينيين"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

أتى ذلك، بعدما دعت قبل يومين أيضا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في القطاع الفلسطيني المحاصر، منتقدة إسرائيل بسبب شح المساعدات. وقالت حينها "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس.. لا توجد أعذار"، في ما اعتبر أقوى انتقاد أميركي حتى الآن لحكومة نتنياهو، ما دفع هاريس لاحقاً إلى التأكيد أنها على توافق تام مع بايدن.

كما جاءت تصريحات هاريس، في وقت يواجه فيه بايدن ضغوطًا كثيرة في عام انتخابي، بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين.(العربية)
المصدر: العربية
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