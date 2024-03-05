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ترامب يفوز بولاية نورث داكوتا بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين قبل "الثلاثاء الكبير"

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:19
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فاز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نورث داكوتا، الإثنين، وفقا لتقديرات مركز إديسون البحثي، وذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، والتي من المتوقع أن تعزز تفوقه في سباق نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
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وحقق ترامب فوزا مريحا في ولاية نورث داكوتا على نيكي هايلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات، الثلاثاء، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأميركية، في أكبر يوم بالانتخابات التمهيدية.

الولايات التي ستصوت في "الثلاثاء الكبير" (5 آذار 2024)، هي:  ألاباما وألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتاه وفيرمونت وفيرجينيا. وسيصوت أيضا إقليم واحد، هو ساموا الأميركية.
وحققت هايلي سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، أول انتصار لها في الانتخابات التمهيدية، الأحد، في واشنطن العاصمة، لكن لا يبدو أنها تتمتع بحظوظ في نيل ترشيح الحزب بعد فوز ترامب في أول 8 مواجهات. ومن المتوقع أن يواصل انتصاراته في جميع المواجهات المتبقية تقريبا.
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