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عربي-دولي

التسريبات العسكرية الألمانية إلى الواجهة.. فضائح جديدة قد تُكشف!

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:36
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حذّر رئيس المخابرات الألمانية السابق من أن التسريبات العسكرية الألمانية التي عرّضت القوات البريطانية للخطر قد تكون نقطة في بحر.

فقد أكد أوغست هانينغ أمس الاثنين أن المزيد من أسرار الناتو ربما تم اختراقها بعد أن اعترضت روسيا ونشرت مكالمة فيديو تكشف عن معلومات عسكرية، مشيراً في تصريحات لصحيفة "بيلد" أنها "نقطة في بحر".
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وزعمت مصادر يوم الاثنين أن روسيا حددت ألمانيا على أنها "الحلقة الأضعف" في الناتو وكانت تستخدم المستشار الألماني أولاف شولتز باعتباره "أحمق مفيداً"، بحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتعرض المستشار الألماني لضغوط كبيرة يوم الاثنين بعد أن سربت القوات الجوية الألمانية بطريق الخطأ تفاصيل عن القوات البريطانية في أوكرانيا بمكالمة عبر الفيديو.
في الوقت نفسه، حذر خبراء أمنيون من أن بريطانيا ليست مستعدة لـ "سيناريو الخسائر البشرية الكبيرة" إذا اندلع صراع أوسع في أوروبا.

وقال خبراء من مركز روسي للأبحاث إن خطط الطوارئ "غير مناسبة" للتعامل مع الجنود المصابين العائدين واحتمال وقوع هجمات بالقرب من الأراضي البريطانية.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل.(العربية)
المصدر: العربية
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